NTTドコモビジネスは5月12日、AIエージェント同士が自律的に取引や連携する社会を見据え、AIエージェント自身の信頼性を確認する仕組みの技術検証を開始したことを発表した。この検証では、AIエージェントの属性情報を一元的に管理・検証するAIエージェント属性情報レジストリ(仮称)のプロトタイプを開発し、その有効性を検証する。○検証開始の背景生成AIの進化により、特定の業務を自律的に実行するAIエージェントの活用が広がっ