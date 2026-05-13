鎌倉新書は5月12日、「第7回お葬式に関する全国調査(2026年)」の調査結果を発表した。調査は2026年2月27日〜3月3日、直近2年以内(2024年3月〜2026年3月)に喪主(または喪主に準ずる立場)を経験したことのある、日本全国の40歳以上の男女2,000名を対象にインターネットで行われた。○約半数が家族葬を実施、主流の葬儀形態として定着行った葬儀の種類葬儀の種別割合実際に行った葬儀の種類について最も多かったのは「家族葬」で47.0%