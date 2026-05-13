◆第1打席は3試合ぶりの安打で先制の生還ドジャースの大谷翔平選手（31）が12日（日本時間13日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。3回の第2打席に12試合ぶりの一発となる7号ソロを放った。ジャイアンツの先発右腕・ハウザーと対戦し、初回の第1打席は右前打で出塁。1ボール2ストライク後の低めチェンジアップに食らいつき3試合ぶりの安打をマークした。そのあと三塁へ進み、