フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）の?ご褒美?は、母・悦子さんの手づくりコロッケだった。今季限りで現役を退く日本のエースは、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルに輝き、世界選手権では２年ぶり４度目の金メダルを獲得した。１３日には故郷の兵庫・神戸市内のホテルで引退会見が行われ、引退後の食事生活に言及。「引退したからこそできることって？と思ったが、割と現役