ボートレース住之江の「寝屋川市制７５周年記念競走」は１３日、準優勝戦が行われる。平川香織（２５＝埼玉）は予選最終走の２日目８Ｒをイン逃げ快勝。予選３走を４、１、１着として４位でクリア。準優９Ｒの２号艇を手にした。相棒６１号機には「エンジンがいい。スリット近辺はいいし、乗り心地もそれなりにある」と信頼を寄せる。初日１１Ｒで４コースから差して３連単１０万舟券を演出するなど乗りっぷりも上々。「住之