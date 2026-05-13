あいち銀行を傘下に持つ「あいちフィナンシャルグループ」と三重県が地盤の「三十三フィナンシャルグループ」が、経営統合する方向で最終調整していることがわかりました。関係者によりますと、名古屋市に本社がある「あいちフィナンシャルグループ」と、三十三銀行を傘下に持ち四日市市が本社の「三十三フィナンシャルグループ」は、経営統合に向け最終調整を進めています。経営統合が実現すれば、