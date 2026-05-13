地元・神戸で会見、今後は指導者へフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。会見の最後に、結婚をサプライズ発表。5月5日に一般男性と入籍したことを明かし、報道陣は騒然となった。坂本は会見のラストに「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしまし