地元・神戸で会見、今後は指導者へフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。会見ではこれまでの現役生活を振り返る質問が多く飛んだ。そのなかで引退を機にできることを問われ、「わりと現役の時からやりたいことをやってきたし、食べたいものを食べてきた