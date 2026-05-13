先住の猫ちゃんと遊びたくてたまらない子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「仲良しでいいなぁ」「しっぽで遊んであげてる笑」等のコメントが寄せられ4万8千回以上再生されているようです。 【動画：お姉ちゃん猫と遊びたい子猫→しっぽを追いかけ始めて…ほっこりする『日常の様子』】 ソラちゃんとウリちゃん YouTubeチャンネル「にゃんかつ」に投稿されたのは、先住猫のソラちゃんと子猫のウリちゃんのある日の様子で