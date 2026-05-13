いつも通りの白髪染めは一旦ストップ！ いま、ハイライトなどを利用して白髪をオシャレにぼかす手法が注目されています。レイヤーやスタイリングを工夫したボブとあわせれば、一気にオシャレ見せが叶うかも。そこで今回は、大人世代に似合う「こなれボブ」をご紹介します。 筋感が美しい外ハネハイライトボブ 白髪をぼかすハイライトによって、洗練された筋感が加わったボブスタイルです。ベースの毛先を外