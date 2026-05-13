518万回以上も視聴され39万の「いいね」を獲得しているのは、2匹の猫ちゃんが意外な場所でくつろいでいる様子。投稿にはたくさんのコメントが集まり、「銭湯のマッサージチェアのおじさん」「古い電車で長旅」「アトラクションを楽しんでる感」と、さまざまなシーンに見立てる視聴者が続出しています。 【動画：小刻みに揺れる2匹の猫→『乗っている場所』に注目すると…まさかの光景】 2匹のお気に入りの場所