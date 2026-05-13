猫が全力で走り出す5つの理由とその意味 猫の猛ダッシュは、野生時代の名残や生理現象に関係しています。見ている飼い主は驚きますが、猫にとっては心身のバランスを保つための大切な儀式のようなものなのです。 なぜ彼らが急に走り出すのか、主な理由とその意味を見ていきましょう。 1.蓄積されたエネルギーの発散 室内で暮らす猫は、毎日、栄養がしっかり入ったキャットフードを与えられている