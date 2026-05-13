同じ質問を繰り返す母に「年齢のせい？」と考えていた知人。しかし、その“真意”を知ったとき、知人は泣き崩れてしまいました。彼女から聞いたエピソードを紹介します。 同じ町に住む母と私 私は40代の会社員です。 私の実家は同じ町にあり、車で20分も走れば着く距離。 実家には70代の母が一人で住んでいますが、幸いにも健康で身の回りのことは自分でできていました。 「もっと会いに行った方がいいんだろ