5月13日未明、愛知県東海市で路上に倒れていた男性が死亡し、警察はひき逃げ事件とみて調べています。 【写真を見る】血を流して倒れていた30代くらいの男性死亡 ひき逃げか 現場はセンターラインある片側1車線の市道 愛知･東海市 警察によりますと5月13日午前3時20分過ぎ、東海市名和町の市道で30代くらいの男性が血を流して倒れているのを通りかかった人が見つけました。 男性は病院に搬送… 死亡 男性は病院に搬