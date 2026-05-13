現地時間の2026年5月12日、GoogleがAndroidでGeminiの高度な機能を利用できるようになる「Gemini Intelligence」を発表しました。Gemini Intelligenceは2026年夏に発売されるSamsung Galaxyと、Google Pixelシリーズを皮切りに段階的に展開され、2026年内にはスマートフォンだけでなくスマートウォッチ、自動車、メガネ、ノートパソコンといった対応するAndroidデバイスに順次拡大される予定です。Gemini Intelligence brings proa