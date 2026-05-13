現代では各種ビタミンやミネラルなどの栄養素を補給するサプリメントが豊富で、足りない栄養素をサプリメントで補給する人も増えています。特に栄養素が不足しがちな高齢者にとって、サプリメントはうってつけの健康習慣のように思われますが、サプリメントは決して「健康的な老化」への近道ではないと、スペインのナバーラ大学で老年医学コンサルタントを務めるミゲル・ボルダ氏らが解説しました。Why supplements aren’t a shor