自動車向けアプリ「Android Auto」に大型アップデートが加えられ、全面的なデザインの刷新やナビで動画を視聴する機能の追加などが行われました。Drivers can look forward to a rich new experience, premium entertainment and a more capable Gemini.https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/android-in-cars-updates/◆Material 3 Expressiveに対応Android 16から採用されているUXデザイン「Material 3