なにわ男子・道枝駿佑が１３日、都内で韓国スキンケアブランド「ｎｕｍｂｕｚｉｎ（ナンバーズイン）」の新テレビＣＭ発表会に出席した。道枝は、ステージに設置された巨大シートマスクのボックスの中から、ひょっこりと顔を出して登壇。「なかなかパックの中から出ることってない（笑）すごく斬新で貴重な機会をいただきました」と新鮮そうな表情を見せた。爽やかな白シャツ姿に負けない美白ぶりを披露。同ブランドのシート