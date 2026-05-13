女優の吉岡里帆が来年１月スタートのＮＨＫドラマ１０「デンジャラス」（全１０回）に主演することが１３日、発表された。世紀の大文豪・谷崎潤一郎をめぐる愛憎劇を描いた桐野夏生氏の同名小説が原作。「デンジャラス」な男に恋し、「デンジャラス」な人生を生きた女性たちの愛と欲望の物語に仕上げた。愛した女性をモデルに小説を書き続け、次々に新しい女性を求めていく谷崎。次は誰が描かれるのか？…激しい嫉妬や憎悪、女