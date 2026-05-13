☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、阪神＝高橋阪神先発の高橋は開幕から５試合に登板して○−○○○と無傷の４勝。白星は全て完封勝ちで記録しており、４試合連続となれば１９６５年に４試合続けた巨人の城之内邦雄以来、プロ野球６１年ぶりだ。ここまで登板した５試合は全てデーゲーム。今年の４勝を加えて昼の試合は通算８勝４敗となったが、このうち６勝が完封での白星になる。一方で夜の試合は１７勝１