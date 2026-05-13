【新華社太原5月13日】中国は12日午後7時59分（日本時間同8時59分）、複数の極軌道衛星からなる「千帆極軌09組」を搭載した運搬ロケット「長征6号改」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で642回目となった。（記者/李国利、徐偉）