高知市の高知みらい科学館で日本酒を「科学」の視点でひも解く企画展が開かれています。高知市の高知みらい科学館で開催中の 「高知のお酒とものづくり」は日本酒造りに欠かせない酵母や発酵など「科学」の視点から高知の酒を紹介する企画展です。会場には、日本酒造りの工程を紹介する模型や県独自の吟醸酒用酵母「高知酵母」がどういった香りなのか嗅ぎ比べできるコーナーなどが設けられています。こちらでは、宇宙