北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。＊＊＊２２年カタール大会のメンバー発表会見では、チーム立ち上げから主軸として活躍していた大迫勇也、原口元気の実力者２人が落選したことが大きな話題となった。契機となったのは、発表会見の２か月前に行われたドイツ遠征。前田大然を１トップに配