タレントで俳優の河合郁人（３８）の２週連続インタビューの後編。活動の主軸でもある情報番組出演で大事にしている心得や、自身にとって最大の挑戦でもある「４０歳までにＭＣの冠番組を持ち、そのポジションを定着させること」への思いを語った。５月で事務所入所から２７年を迎えた。四半世紀以上続ける芸能生活は山あり、谷ありだったが「お仕事は大好き。やめようと思ったことも、仕事に行きたくないと思ったことも一度も