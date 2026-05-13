13日未明、愛知県東海市で道路に倒れていた男性が死亡し、警察はひき逃げ事件として調べています。警察によりますと、13日午前3時半頃、東海市名和町で「道路に倒れている男性がいる」と119番通報があり、30代くらいの男性が搬送先の病院で死亡しました。現場周辺には壊れた車の部品が散らばっていて、警察はひき逃げ事件とみて、周辺の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を進めています。