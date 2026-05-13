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１２日、「グローバルサウス」メディアシンクタンク・ハイレベルフォーラム中国アラブパートナーシップ大会の会場。（カイロ＝新華社記者／陳君清）【新華社カイロ5月13日】エジプト・カイロのアラブ連盟本部で12日、「グローバルサウス」メディアシンクタンク・ハイレベルフォーラム中国アラブパートナーシップ大会が開幕した。１２日、「グローバルサウス」メディアシンクタンク・ハイレベルフォーラム中国アラブパートナーシ