いま、外食シーンでは肉のうま味をダイレクトに味わう「本格ハンバーグ」が一大ブームとなっている。SNSを開けば、あふれ出る肉汁や、白米にどんと乗った肉塊の動画が流れてくる毎日だ。一方で、家でハンバーグを作るとなると、玉ねぎのみじん切りやパン粉の準備、さらに卵や牛乳の買い出しなど、とにかく工程が多くて面倒なのが悩みどころ。物価高の影響で、比較的価格の安定している「ひき肉」への注目は高まっているものの、手