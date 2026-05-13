２人とも元ＮＨＫ！“麿”こと登坂淳一アナウンサー（５４）と武内陶子アナウンサー（６１）の共演ショットが公開された。武内アナが１３日までに自身のインスタグラムを更新し「ＮＨＫ後輩の登坂くんと一緒に歴史ある鋸山の低山登山してきました！」と、同僚だった登坂アナと登山したことを報告。テレビ東京系「よじごじＤａｙｓ」（月〜金曜・後３時４０分）のロケだという。訪れたのは「標高３２９メートルの千葉の鋸山」