◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１―１の同点で迎えた３回先頭の２打席目に、９３・９マイルのシンカーを左中間にはじき返すと、そのままスタンドに吸い込まれた。待望の一発は移籍後自己ワーストとなる１２戦、さらには５３打席ぶり