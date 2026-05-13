【新華社宣城5月13日】中国安徽省寧国市雲梯ショオ族郷千秋ショオ族村でこのほど、ショオ族の伝統文化を紹介する催しが開かれた。ショオ族の婚礼パレードやリボン編み体験、特色ある市など多彩なイベントが行われ、来場客は独特の民族文化を体験した。