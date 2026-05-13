HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、ファイナリストのAYANA（桑原彩菜・19歳）が見事なパフォーマンスを見せた。【映像】鍛えられた腹筋あらわ！『ガルプラ』出身の練習生の最高パフォーマンスついに最終審査の舞台へ。ファイナリストに選ばれたのは、AYANAと最年少のSAKURA（飛咲来・15歳※参加時の年齢）の2人だ。AYANAは広島県出身で、2021年にKep1erを輩出したオーデ