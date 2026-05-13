作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さん（84）が、老衰のため5月4日に亡くなったことが分かりました。【写真を見る】【 訃報 】作曲家・大野雄二さん 死去「ルパン三世」の音楽など手掛ける（発表全文） 大野さんは、アニメ『ルパン三世』や『犬神家の一族』『人間の証明』などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出してきました。 ▽▽▽下記、発表全文▽▽▽大野雄二 逝去のお知らせ弊社所属作曲家