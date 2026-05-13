タレント・ミュージシャンのモト冬樹が“熟年婚”した妻とその娘、孫が並ぶ家族写真を披露。家族のいる喜びと結婚16年目の実感を語った。【映像】妻・娘・孫が揃った家族写真モト冬樹は、5月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、妻でミセスモデルの武東由美と揃って出演。話題となった“熟年婚”から16年目を迎えた現在の生活について語った。2人は、2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は49歳での再婚だっ