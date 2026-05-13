フィギュアスケートメダリストの坂本花織（26）が13日、引退会見を行った。会見の最後に、結婚したことを報告した。【写真】SixTONESと“衝撃”コスプレを披露した坂本花織最後のあいさつで「そして、この場を借りて、もうひとつご報告があります。私ではございますが、先日結婚いたしました」と笑顔。会場から拍手が送られる中「こういうことです（笑）。以上です。ありがとうございました」と呼びかけた。司会者から、お相