国内最大級の模型の展示会です。静岡市駿河区できょうから始まったのは「静岡ホビーショー」。64回目を迎えた今年は、100の模型メーカーや関連団体などが様々な商品を並べています。初日のきょうは業者向けの商談日で、多くのバイヤーが趣向を凝らした新作模型に見入っていました。静岡ホビーショーは週末に一般公開となりますが、事前予約制の定員はすでに埋まっているということです。