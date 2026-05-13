◆ロサンゼルス・ドジャースーサンフランシスコ・ジャイアンツ12日（日本時間13日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは12日（日本時間13日）、ホームでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場した。1ー1の同点で迎えた3回裏の第2打席、大谷はジャイアンツ先発ハウザー投手から左中間スタンドへ12試