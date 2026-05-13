ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月12日、自身のブログを更新。ＡＬＳ罹患を公表して6年半が経過した今の心境を綴りました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「ＡＬＳに罹患した事を公表して6年半が経過した今の私です」【ニャンちゅう】津久井さんは「ＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患した事を公表