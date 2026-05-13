『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月8日に放送され、亡き愛犬の形見として残されたウンチをどうすべきか悩む女性の依頼から、思いもよらぬ感動の結末を迎える様子が描かれた。【映像】ウンチにキスする様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回