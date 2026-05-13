再審＝裁判のやり直しの見直しを巡り、政府は、検察の不服申し立ての原則禁止について、自民党内の意見を取り入れた修正を行う方針を固め、午後、自民の会議で示します。検察が不服を申し立てる「抗告」について、法務省は当初、維持する案を示しましたが、自民党内の激しい反発を受け、先週、「してはならない」と「付則」に明記する案が示されました。しかし、了承が得られなかったことから、関係者によりますと、自民から出た意