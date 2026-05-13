元SKE48の矢神久美（31）が13日、自身のXを更新。第2子男児の出産を報告した。【写真】「母子共に健康です!!」第2子男児出産を報告した元SKE48・矢神久美の投稿矢神は「第二子爆誕!!母子共に健康です!!」と報告。赤ちゃんの写真も公開した。続く投稿では「あ、男の子でございます」と男児であることを伝えた。矢神は1994年6月13日生まれ。2008年7月にSKE48のオープニングメンバーオーディションに合格した1期生。『第4回AKB