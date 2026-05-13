歌手の荻野目洋子（57）が12日、自身のXを更新。『タッチ』などで知られる漫画家・あだち充より直筆サイン色紙が届いたことを報告し、写真を投稿しながら「す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！」驚いた。【写真】『みゆき』のキャラだ！あだち充から届いた直筆サイン色紙届いた経緯としては、1月に開催されていた『あだち充展』に荻野目が訪れており、Xで「画業55周年おめでとうございま