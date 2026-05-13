参院本会議で答弁する高市首相＝13日午前高市早苗首相は13日の参院本会議で、昨年の自民党総裁選を巡り、自身の陣営が他候補を誹謗中傷する動画を作成し、交流サイト（SNS）に投稿したとする週刊文春報道を重ねて否定した。「私の関与は一切ない」と語った。動画発信の費用を支出したのか問われ「私の国会議員関係政治団体からはない」と強調した。領収書の受領や収支報告書への記載もないと明言した。立憲民主党の小西洋之氏