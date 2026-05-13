「再審」制度を見直すための改正法案をめぐり、法務省が検察官抗告を「原則禁止」する規定を法律本体の「本則」に盛り込んだ修正案をまとめたことが分かりました。自民党はきょうの部会で了承したい考えで、政府は今国会に提出する見通しです。政府は再審制度を見直すための刑事訴訟法の改正案を今国会に提出し、成立させることを目指していますが、法案審査を行う自民党の部会で、裁判所の再審開始決定に検察官が不服を申し立てる