ポニーキャニオンからの発表です。【映像】S.A.R.に関するお知らせ「S.A.R.契約終了に関するお知らせこのたび、当社所属アーティストS.A.R.につきまして、契約の継続が困難であるとの判断に至り、双方協議の上、契約を終了することとなりました。これに伴い、今後予定しておりました関連作品の発売・配信、および出演を予定しておりましたイベント・公演につきましても、中止または出演キャンセルとさせていただきます。各対応の