記者会見するOECDのコーマン事務総長＝13日午前、東京都千代田区経済協力開発機構（OECD）は13日発表した2026年の対日経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し、利上げの継続を提言した。消費者物価の上昇率が目標である前年比2％に収束し、賃金も堅調な伸びが見込まれるためだ。地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められており、緩やかな実行が望ましいと主張した。日銀は、現在の金融環境が依然緩和的な水