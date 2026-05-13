米中首脳会談でトランプ大統領は焦点の一つであるイラン情勢について習近平国家主席と「じっくり話す」と述べています。トランプ大統領「(記者:イランとの交渉はいつ終了させるのですか?)どうなるか様子を見よう、我々は良い合意しか結ばない」トランプ大統領は12日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、このように述べた上で「必ず上手くいくはずだ」と主張しました。あす北京で行われる習近平国家主席との首脳会談でもイラ