女子フィギュアスケートで五輪2大会連続でメダルを獲得、世界選手権では3連覇を含む優勝4回を果たした坂本花織が13日、引退会見を行った。【映像】恩師らのメッセージに涙する坂本花織会見冒頭、支援者や恩師、母からのメッセージに笑顔ながら涙を流した坂本だが、その後は終始笑顔で報道陣の質問に対応。「晴れやかな表情で終えたいと言っていたが、今どのような心境か」と問われると、「現役の間、練習や試合で本当にたくさ