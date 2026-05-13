フィギュアスケートの坂本花織選手（26）が引退会見に臨み、最後に「結婚いたしました」と明らかにした。坂本選手が引退についての会見を終え、報道陣への感謝を改めて述べた後に、「この場を借りて、もうひとつ報告があります。先日、結婚いたしました」と話すと、会場はどよめき、大きな拍手で包まれた。5月5日に同い年の一般男性と籍を入れたという。大学時代に知り合い、スケート関係者ではないと話した。坂本選手は「ほんと真