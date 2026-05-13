磐越道でのバス事故から13日で1週間。乗っていた生徒が撮影した動画に、事故直前、バスがガードレールの方向に直進する様子などが映っていたことがわかりました。福島県の磐越道で北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、21人が死傷した事故。これまでの捜査関係者への取材で、バスの走行に危険を感じた部員が事故直前の様子を撮影していたことがわかってい