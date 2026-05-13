教科書を破ったのはだれ…？驚きの犯人の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で32万8000回再生を突破し、「バレバレで可愛いw」「おもろすぎてむりwww」「ちゃんと伝わっててすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：テストを翌日に控えた女の子→なぜか教科書がボロボロになっていて…バレバレ過ぎる『犯人の正体』】 テスト前日の大事件 TikTokアカウント「nakamura.d